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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым

    30 Декабря 2019, 19:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-кыргызских отношений и обсудили перспективы их дальнейшего укрепления.

    Высоко оценивая итоги государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику 27 ноября текущего года, собеседники выразили уверенность, что эффективная реализация достигнутых договоренностей придаст практический импульс развитию стратегического партнерства двух стран.

    Президенты также обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Касым-Жомарт Токаев пожелал Сооронбаю Жээнбекову дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – благополучия и процветания.

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    Президент Казахстана Акорда Кыргызстан
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