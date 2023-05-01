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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Мая 2023, 14:05
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Шавката Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Узбекистан.

Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления являются свидетельством высокого доверия и твердой поддержки узбекским народом стратегического курса Президента Шавката Мирзиёева.

Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

Отметив динамичное развитие казахско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

Главами государств также рассмотрен график предстоящих мероприятий.


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