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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

    29 Мая 2023, 17:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе беседы Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Глава нашего государства, убедительная победа на выборах, состоявшихся в год 100-летия Турецкой Республики, достигнута благодаря большому вкладу турецкого лидера в развитие страны и его высокому авторитету в обществе.

    Президент Казахстана подтвердил готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Турцией, особо отметив уходящую вглубь веков общность истории и культуры двух братских государств.

    Глава государства пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который состоится осенью этого года в духовной столице тюркского мира – Туркестане.

    Президент Турции поблагодарил Главу нашего государства и пожелал братскому народу Казахстана процветания.

    Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента. Как объявил председатель Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмет Йенер, по итогам подсчета 99,43% бюллетеней, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Турция Поздравления Токаев Касым-Жомарт
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