Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

    4 Апреля 2022, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

    В марте текущего года Казахстан и Турция отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Главы государств с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности повышения объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой перспективе.

    Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит Президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.

    Президенты также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий Президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в Украине.

    Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Более 1,8 млн избирателей проголосовало за рубежом на выборах президента Турции
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца