Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

В марте текущего года Казахстан и Турция отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Главы государств с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности повышения объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой перспективе.

Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит Президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.

Президенты также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий Президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.

Фото: akorda.kz