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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони

    23 Мая 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В начале беседы Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования премьер-министру и всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

    В прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 15 миллиардов долларов. Казахстан и Италия тесно сотрудничают в различных отраслях экономики, в нашей стране успешно работают более 270 итальянских компаний.

    Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, промышленной кооперации и сельского хозяйства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Италия Токаев Касым-Жомарт
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