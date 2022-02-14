Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.

Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к Президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов. По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.