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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

    14 Февраля 2022, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.

    Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.

    Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к Президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов. По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Туркменистан Сотрудничество Политика
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