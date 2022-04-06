Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президенты обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава нашего государства отметил, что его государственный визит в Кыргызстан в мае текущего года несомненно придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения Кумтор.

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.