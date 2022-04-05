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    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара

    5 Апреля 2022, 20:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарта Токаева провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лидеры обсудили текущее состояние развития казахско-катарского сотрудничества и отметили благоприятные перспективы его дальнейшего развития.

    Они подтвердили взаимное стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в банковской и финансовой сферах.

    Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил ведущих катарских бизнесменов принять участие в реализации совместных проектов в ключевых отраслях экономики.

    Эмир заявил о готовности своей страны к расширению многопланового сотрудничества, отметив необходимость принятия конкретных шагов в этом направлении. В частности, он намерен направить в Казахстан группу официальных представителей для подготовки его государственного визита в нашу страну.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Ближний Восток
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