Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан.

Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.