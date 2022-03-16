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    Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами регионов

    16 Марта 2022, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда провел рабочее совещание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов.

    В своем выступлении Президент поручил Правительству и акимам принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических проблем, повышению благосостояния народа.

    Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач в свете реализации очередного пакета политических реформ в рамках стратегии построения Нового Казахстана.

    В частности, акимам предстоит перестроить работу с гражданами, чаще проводить встречи с жителями районов и сел, решать волнующие их проблемы, повысить доверие общества.

    Правительству и акиматам поручено принять системные меры по снижению безработицы, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест.

    По итогам совещания Главой государства даны поручения акимам областей и городов республиканского значения по качественной реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Акимат Послание Президента РК-2022
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