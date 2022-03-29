Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации Послания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам реализации Послания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В заседании приняли участие Премьер-министр, Председатель Мажилиса Парламента, Государственный секретарь, Руководитель Администрации Президента и его заместители, а также Председатель Центральной избирательной комиссии.

Глава государства заслушал предложения участников встречи и дал ряд поручений, направленных на эффективное исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации мартовского Послания Президента народу Казахстана.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».



