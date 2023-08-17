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    Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития Казахстана

    17 Августа 2023, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны и проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В совещании приняли участие Премьер-министр, руководители государственных органов финансово-экономического блока, Национального банка, Высшей аудиторской палаты.

    Президент был ознакомлен с трендами в мировой экономике, прогнозом социально-экономического развития страны, а также параметрами проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы.

    Глава государства подчеркнул важность проведения взвешенной макроэкономической политики, соблюдения всех обязательств, принятых государством в социальной сфере, а также отметил необходимость полноценного финансирования запланированных инфраструктурных и социальных проектов, поддержки и развития реального сектора экономики, общегосударственных расходов, в том числе направленных на повышение эффективности оборонной и правоохранительной систем.

    По итогам совещания Правительству даны поручения усилить контроль над бюджетным процессом, обеспечить макроэкономическую стабильность и повысить финансовую дисциплину государственных органов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Экономика Токаев Касым-Жомарт
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