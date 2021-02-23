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    Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия

    23 Февраля 2021, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев рассказал Президенту о деятельности возглавляемого им центра, а также поделился предложениями по развитию отечественных «мозговых центров».

    Кроме того, вниманию Главы государства были представлены предложения, направленные на совершенствование подходов к привлечению инвестиций на основе сотрудничества с глобальными компаниями, а также денежно-кредитной политики.

    В ходе беседы с генеральным директором телеканала Atameken Business Канатом Сахарияновым рассмотрены вопросы укрепления конкурентоспособности казахстанских средств массовой информации, а также развития законодательства, регулирующего сферу информационной политики. Подчеркнув, что государство продолжит оказывать поддержку отечественным масс-медиа, Президент отметил необходимость повышения качества контента и усиления конкурентоспособности казахоязычных СМИ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Нацсовет
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