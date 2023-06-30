Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел. В мероприятии приняли участие руководители Администрации Президента и государственных органов, члены коллегии МВД и руководящий состав центрального аппарата, руководители территориальных департаментов полиции и участковые инспекторы из всех регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, в системе государственного управления министерству внутренних дел отведена особая роль. Важнейшей задачей ведомства является охрана общественного порядка, борьба с преступностью.

«Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность», – сказал Глава государства.

Как убежден Президент, профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, поэтому следует уделять особое внимание совершенствованию работы органов внутренних дел. В настоящее время внедряется сервисная модель работы полиции.

«Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа «Полиция в шаговой доступности». Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений. Кроме того, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства остановился на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество.

«Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть. Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей. Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить Справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, и разъяснять подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения.

«К сожалению, у нашей молодежи низкий уровень правовой грамотности. Подрастающее поколение плохо знает законы и зачастую до конца не осознает важность их неукоснительного соблюдения. Последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными. Я всегда говорю о том, что в стране должно господствовать верховенство закона, только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи», – отметил он.

Президент заявил, что наши сограждане, оказавшиеся в сложной ситуации, надеются на помощь представителей власти для скорейшего восстановления справедливости, наказания виновных и возмещения ущерба. В этой связи он указал на важность оперативного и профессионального реагирования на поступающие заявления.

«Однако огромный вал жалоб говорит о том, что с этим у правоохранительной системы пока имеются проблемы. Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды. Я только что выслушал некоторые доклады и дал поручение: в системе МВД на всех участках, во всех регионах следует наращивать цифровизацию. Цифровизация – это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения соответствующей эффективности. Поэтому по моему поручению Комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он призван облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота. Но в первую очередь законопроект разработан в интересах наших граждан, обращающихся к вам за помощью. Избавление от излишней бюрократии сэкономит ваши время и силы, чтобы вы могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей. Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности», – сказал Глава государства.

В выступлении были затронуты вопросы повышения эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия.

«Статистика неутешительная. За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа. И здесь основная роль отводится участковым инспекторам полиции. Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье», – заявил Президент.

По его мнению, еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания, – это повышение уровня дорожной безопасности.

«За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Так, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142. Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают. Буквально на днях был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Глава государства добавил, что ситуацию на дорогах усугубил беспорядочный ввоз в страну иностранных машин.

«Водители данных автомобилей грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки. Причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов. Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве», – сказал он.

Еще одним актуальным вопросом, который затронул Президент, стала борьба с организованной преступностью. По словам Главы государства, отечественный опыт, а также события, происходящие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками.

«Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. В свое время великий Абай говорил: «Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, Ол мерген болды, мені атты». Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет, в конечном счете, разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Была подчеркнута необходимость проведения четкого разграничения между соблюдением закона и правонарушениями.

«Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома. Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей. Сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам, в то время как с нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона. В ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить. Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения», – отметил Президент.

При этом, как считает Президент, и со стороны граждан также должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов. По его мнению, недопустимо не подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, угрожать им или применять силу. Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными.

Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации, как было сказано в выступлении, стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости.

В заключение Глава государства отметил, что государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел и рассказал о конкретных мерах, которые были предприняты за последние три года.

– Неоднократно повышалась заработная плата. Увеличилось количество работников, получающих жилищные компенсации, сейчас их число превысило 38 тысяч. Оказывается поддержка Национальной гвардии. Ежегодно выделяются значительные средства на укрепление материально-технической базы, внедряются инновационные технологии. В целом, поддержка деятельности органов внутренних дел будет продолжена, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

На заседании коллегии министр внутренних дел Марат Ахметжанов выступил с докладом о решении таких проблем, как наркомания, торговля людьми, бытовое насилие. Он также отчитался о мерах по профилактике и борьбе с преступностью, реформах в правоохранительных органах.

Комментируя доклад министра, Глава государства назвал борьбу с наркоманией и наркобизнесом серьезной проблемой, которую необходимо безотлагательно решать правоохранительным органам. В завершение заседания коллегии МВД Президент вновь высказался по вопросу борьбы с мошенничеством и указал на важность ведения превентивной работы в этом направлении.

Кроме того, с докладами выступили начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров, начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

До начала заседания Касым-Жомарту Токаеву были презентованы цифровые проекты, используемые в полицейской деятельности. В частности, ему было доложено о внедрении цифровых технологий, призваных оптимизировать решение таких важных задач, как борьба с киберпреступностью и наркопреступностью, дактилоскопическая регистрация, профилактика семейно-бытового насилия, легализация транспортных средств и подача онлайн-заявлений о ДТП в страховые компании. Кроме того, была представлена новая форма Национальной гвардии и туристической полиции.