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    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом

    21 Августа 2023, 12:02

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава нашего государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

    «Это мой первый визит в Вашу прекрасную страну в качестве Президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к Вашему государству и Вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов.

    Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия.

    Во Ван Тхыонг высоко оценил активизацию сотрудничества между странами и выразил намерение укрепить тесное партнерство Казахстана и Вьетнама.

    «Уверен, что Ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под Вашим руководством. Уверен, что благодаря Вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире.

    Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает Вашу страну важным партнером в Центральной Азии», – заявил Президент Вьетнама.

    В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан.

    Ранее Президент Казахстана возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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