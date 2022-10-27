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    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета

    27 Октября 2022, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Европейским Союзом всегда было одним из главных внешнеполитических приоритетов Казахстана.

    «Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем Ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень», – сказал Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским Союзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

    Глава государства считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.

    Президент Европейского Совета Шарль Мишель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

    «Впервые мы встретились в Брюсселе, с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Отмечаю важность совместной работы на региональном уровне. Рад встрече с Вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата», – сказал Шарль Мишель.

    В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития «зеленой» экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

    Вчера Президент Европейского Совета прибыл с официальным визитом в Казахстан.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
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