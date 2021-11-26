БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом с акцентом на эффективную реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
Значительное внимание в ходе встречи было уделено укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Также были затронуты актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Шарля Мишеля на посту главы Европейского Совета, выразив признательность за открытость и конструктивный подход к сотрудничеству с нашей страной.
Глава государства подчеркнул, что за последние три десятилетия Казахстан и ЕС выстроили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Как сказал Президент, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 млрд долларов. В свою очередь наша страна является ведущим торговым партнером ЕС в регионе. Общий объем двусторонней торговли составляет 24 млрд долларов.
Говоря о ситуации с водными ресурсами в Центральной Азии, Глава государства заявил о необходимости создания Международного водно-энергетического консорциума, деятельность которого будет направлена на обеспечение баланса жизненно важных интересов государств региона в области гидроэнергетики, ирригации и охраны окружающей среды. В этой связи он призвал европейских партнеров внести вклад в осуществление казахстанской инициативы.
В завершение встречи Глава государства пригласил Шарля Мишеля совершить ответный визит в Казахстан.