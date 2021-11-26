Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом с акцентом на эффективную реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Значительное внимание в ходе встречи было уделено укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Также были затронуты актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса, в том числе взаимное признание вакцин и паспортов вакцинации.

Кроме того, стороны рассмотрели международную и региональную повестку дня, включая ситуацию в Афганистане и усилия по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Шарля Мишеля на посту главы Европейского Совета, выразив признательность за открытость и конструктивный подход к сотрудничеству с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что за последние три десятилетия Казахстан и ЕС выстроили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах.

Участники встречи указали на важность полной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое устанавливает правовые рамки для взаимодействия в 29 сферах. Положительно отмечен ход имплементации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также активный диалог по линии ЕС – Центральная Азия.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Как сказал Президент, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 млрд долларов. В свою очередь наша страна является ведущим торговым партнером ЕС в регионе. Общий объем двусторонней торговли составляет 24 млрд долларов.

Говоря о ситуации с водными ресурсами в Центральной Азии, Глава государства заявил о необходимости создания Международного водно-энергетического консорциума, деятельность которого будет направлена на обеспечение баланса жизненно важных интересов государств региона в области гидроэнергетики, ирригации и охраны окружающей среды. В этой связи он призвал европейских партнеров внести вклад в осуществление казахстанской инициативы.

Наряду с этим Президент Казахстана затронул вопрос реализации Европейским Союзом новой экологической модели развития, известной как европейская «зеленая сделка». В частности, Касым-Жомарт Токаев выразил готовность наладить партнерство с Европейским сырьевым альянсом и Европейским батарейным альянсом путем обеспечения надежного и устойчивого доступа к сырью, а также интеграции нашей страны в цепочку создания стоимости аккумуляторных батарей.

В завершение встречи Глава государства пригласил Шарля Мишеля совершить ответный визит в Казахстан.