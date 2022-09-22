Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита Президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его встреч с главами государств, руководством ООН и деловыми кругами США.

По итогам заседания Президент дал ряд поручений.



Фото: akorda.kz

