Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности

    22 Сентября 2022, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе заседания были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита Президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его встреч с главами государств, руководством ООН и деловыми кругами США.

    По итогам заседания Президент дал ряд поручений.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Совбез РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Опубликовано видео выступления Касым-Жомарта Токаева на саммите «ЦА – РФ»
    Казахстанские студенты получили возможность обучаться в двух ведущих вузах РФ - Президент РК
    Президент РК предложил МФЦА в качестве платформы для стимулирования инвестиций
    Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем - Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров