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    Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Премьер-Министром Италии и Президентом Сингапура

    20 Мая 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 мая Президент проведет встречу с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В этот же день состоятся переговоры Главы государства с Президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом. В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    25 мая Президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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