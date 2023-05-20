Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Премьер-Министром Италии и Президентом Сингапура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 мая Президент проведет встречу с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В этот же день состоятся переговоры Главы государства с Президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом. В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

25 мая Президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.



