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    Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности

    24 Июня 2023, 22:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра утром Президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушает отчеты Премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России.

    Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны.

    Ранее казахстанцев попросили воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России в связи с имеющимися угрозами безопасности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Безопасность Политика Совбез РК Токаев Касым-Жомарт
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