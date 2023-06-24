Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра утром Президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушает отчеты Премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России.

Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны.

Ранее казахстанцев попросили воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России в связи с имеющимися угрозами безопасности.