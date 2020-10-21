Касым-Жомарт Токаев прокомментировал введение квоты в партийных списках для женщин и молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Обращении о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов прокомментировал введение 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В Конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, которыми впервые в нашей парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи. Эта норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.