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    Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в США

    10 Января 2021, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разумеется, как и весь мир Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в Соединенных штатах Америки. Полагаю, что с выводом, который сделал избранный Президент Джо Байден, необходимо согласиться – захват Капитолия, цитадели американской демократии, безусловно является беззаконием, экстремизмом. В отношении беззакония и экстремизма должны применяться соответствующие меры. Я надеюсь, что вывод, который был сделан президентом США Джо Байденом, будет применяться в отношении и других стран. И этот вывод станет универсальным», - заявил Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов во время посещения избирательного участка в столице.

    Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между нашими странами будут развиваться по восходящей линии.

    «США были первым государством, которые признали независимость Казахстана в 1991 году. Поэтому с нашей стороны будут приниматься усилия с тем, чтобы сохранить все позитивное, что было накоплено в наших взаимоотношениях и, идти вперед», - подчеркнул Глава государства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана США Выборы-2021
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