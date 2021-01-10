Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разумеется, как и весь мир Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в Соединенных штатах Америки. Полагаю, что с выводом, который сделал избранный Президент Джо Байден, необходимо согласиться – захват Капитолия, цитадели американской демократии, безусловно является беззаконием, экстремизмом. В отношении беззакония и экстремизма должны применяться соответствующие меры. Я надеюсь, что вывод, который был сделан президентом США Джо Байденом, будет применяться в отношении и других стран. И этот вывод станет универсальным», - заявил Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов во время посещения избирательного участка в столице.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что отношения между нашими странами будут развиваться по восходящей линии.

«США были первым государством, которые признали независимость Казахстана в 1991 году. Поэтому с нашей стороны будут приниматься усилия с тем, чтобы сохранить все позитивное, что было накоплено в наших взаимоотношениях и, идти вперед», - подчеркнул Глава государства.