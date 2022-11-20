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    Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах

    20 Ноября 2022, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты Касым-Жомарт Токаев проголосовал на избирательном участке №59, расположенном во Дворце школьников в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для голосования на внеочередных выборах Президента Касым-Жомарт Токаев прибыл на избирательный участок в 08:48 часов.

    Как сообщила председатель избирательного участка Кымбат Муканова, здесь зарегистрированы 2 627 человек. В настоящее время успели проголосовать более 200 избирателей.


    Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинули в качестве народной коалиции, несколько политических партий и республиканских общественных объединений.

    Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты РК 12 октября.

    Представители Республиканского общественного штаба по поддержке К.Токаева посетили все регионы страны.

    Фото:t.me/bort_01

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Астана Видео Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
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