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    Касым-Жомарт Токаев призвал тюркские страны к сотрудничеству в разработке новых технологий

    14 Ноября 2021, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал тюркские страны к сотрудничеству в разработке новых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Казахстана указал на то, что в нынешних непростых условиях важнейшей задачей является преодоление вызовов и объединение усилий для устойчивого развития, сотрудничества в разработке новых технологий. Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетных направлений, над которыми Тюркские страны могли бы работать сообща.

    «Мы будем развивать использование возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в нашей концепции по переходу к «зеленой экономике». Запланированные меры позволят нам достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В течение предстоящих десяти лет выбросы парниковых газов будут снижены на 15 %. Мы намерены до 2025 года высадить 2 миллиарда деревьев на 500 тысячах гектаров. Кроме того, сейчас мы довели долю использования возобновляемых источников энергии в стране до 3 %. К 2030 году этот показатель вырастет до 15 %. Для достижения этих целей в Нур-Султане открыт «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Наука Тюркский мир Сотрудничество Технологии
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