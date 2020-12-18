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    Касым-Жомарт Токаев призвал страны СНГ перезапустить торгово-экономические отношения

    18 Декабря 2020, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал страны СНГ перезапустить торгово-экономические отношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства призвал своих коллег поручить главам внешнеполитических ведомств их стран поддержать в ООН инициативы Казахстана по созданию Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН, а также по учреждению Международного агентства по биологической безопасности.

    Одной из первостепенных задач СНГ Касым-Жомарт Токаев назвал реанимацию деловой активности и экономических связей стран Содружества.

    «В этих условиях наш абсолютный приоритет – сохранение социально-экономической стабильности, поддержание уровня доходов и занятости населения. Однако этого невозможно достичь без перезапуска всего комплекса торгово-экономических отношений. Необходима активизация усилий по дальнейшей либерализации взаимной торговли, устранению барьеров и ограничений. Важно сфокусироваться на привлечении инвестиций, эффективном использовании транзитно-транспортного потенциала, углублении промышленной кооперации, развитии горизонтальных связей регионов», – сказал Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

    Президент Казахстана отметил важность завершения согласования Соглашения о свободной торговле услугами и его ключевого элемента – Раздела об инвестициях, который принесет реальную выгоду каждому государству.

    Глава государства отдельно остановился на вопросах охраны окружающей среды и внедрения «зеленых» решений, а также развития новых цифровых технологий. Казахстан в качестве председателя в Межгосударственном экологическом совете СНГ в 2021 году предлагает изучить возможность сближения подходов и гармонизации национальных законодательств в этой сфере, а также создать Специальную рабочую группу по вопросам цифровизации.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Президент акцентировал внимание глав государств на обеспечении региональной безопасности и стабильности. Глава государства также отметил, что на следующей неделе Казахстан запустит совместно с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Экономика
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