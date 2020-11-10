Касым-Жомарт Токаев призвал страны ШОС поддержать создание международного агентства по биологической безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал страны Шанхайской организации сотрудничества поддержать создание международного агентства по биологической безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сообщества ШОС актуальным является вопрос восстановления Афганистана. Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рамках контактной группы «ШОС-Афганистан» с акцентом на социально-экономическую реабилитацию этой страны. От стабилизации ситуации в Афганистане зависят перспективы налаживания более масштабного сотрудничества в Евразийском пространстве», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС.

По словам Президента, сейчас уже очевидным становится тот факт, что силовыми методами победить силы «трех зол» (терроризма, экстремизма, сепаратизма - ред.) будет очень трудно.

«Для мобилизации созидательного потенциала наших народов в противодействии экстремизму, терроризму, сепаратизму и девальвации духовных ценностей важно развивать уникальное культурное наследие государств ШОС. Поэтому, мы поддерживаем объявление юбилейного для нашей организации следующего года Годом культуры ШОС. Эскалация глобальной гонки вооружений актуализирует необходимость запуска системы контроля над биологическим оружием», - подчеркнул Глава государства.

«Все мы хорошо осознаем риски, связанные с угрозой биотерроризма. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было предложено учредить международное агентство по биологической безопасности. Рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны коллег по ШОС»,- заключил К. Токаев.



