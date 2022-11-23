Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины

    23 Ноября 2022, 22:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было «подорвано». Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», – считает Президент.


    Фото: akorda.kz
    ОДКБ Президент Казахстана Украина
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стратегический курс Казахстана на укрепление сотрудничества с партнерами по региону остается неизменным - Президент
    До 2026 года Имангали Тасмагамбетов будет в должности генсека ОДКБ
    Имангали Тасмагамбетов назначен генеральным секретарем ОДКБ
    Главу государства встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян
    Популярное
    1 Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    2 Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане
    3 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    4 Вода вместо бензина в АЗС - видео из Сети объяснили в акимате Алматы
    5 Космический корабль «Орион» приблизился к  Луне на 130 км и сделал снимок Земли
    Новости партнеров