Касым-Жомарт Токаев присвоил Алибеку Днишеву звание «Қазақстанның Еңбек Ері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил народному артисту Алибеку Днишеву звание «Қазақстанның Еңбек Ері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил выдающегося музыканта с юбилеем и поблагодарил его за полувековую деятельность в сфере искусства.

«Вы входите в число наиболее талантливых личностей в Казахстане. Мы все гордимся Вами. В Казахстане и за рубежом нет человека, который бы не знал Вас. Ваше искусство получило широкое признание на мировом уровне. Вы внесли значительный вклад в укрепление нашего независимого государства, активно занимаетесь педагогической и общественной работой. Учитывая Ваш плодотворный труд, было принято решение присвоить Вам звание «Қазақстанның Еңбек Ері» за особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства. Считаю это достойным решением», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Алибек Днишев поблагодарил Президента за проявленное уважение к его творческим достижениям.

«Я признателен Вам за высокую оценку моей работы и оказанные почести. Как Вы сказали, я уже 45 лет выступаю на сцене в нашей стране и за рубежом. Я очень благодарен за то, что Вы присвоили мне звание «Қазақстанның Еңбек Ері» по случаю моего 70-летия», – сказал народный артист.

В завершение встречи Глава государства пожелал Алибеку Днишеву крепкого здоровья, успехов в профессиональной и общественной деятельности.