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    Касым-Жомарт Токаев принял заслуженную артистку Казахстана Майру Мухамедкызы

    30 Июня 2023, 19:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заслуженную артистку Казахстана, директора театра оперы и балета города Шымкента Майру Мухамедкызы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы развития оперного искусства и культуры в стране.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах по строительству в Шымкенте нового здания городского театра оперы и балета. Майра Мухамедкызы рассказала Президенту о работе по развитию оперного и театрального искусства в регионе, а также об обучении молодых певцов, артистов театра и балета.

    Глава государства подчеркнул важность подготовки подрастающих талантов, а также обновления репертуара театра зарубежными и национальными постановками.

    Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний огромный вклад Майры Мухамедкызы в развитие культуры Казахстана и пожелал оперной певице творческих успехов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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