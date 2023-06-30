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Касым-Жомарт Токаев принял заслуженную артистку Казахстана Майру Мухамедкызы

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Июня 2023, 19:03
Касым-Жомарт Токаев принял заслуженную артистку Казахстана Майру Мухамедкызы Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заслуженную артистку Казахстана, директора театра оперы и балета города Шымкента Майру Мухамедкызы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития оперного искусства и культуры в стране.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах по строительству в Шымкенте нового здания городского театра оперы и балета. Майра Мухамедкызы рассказала Президенту о работе по развитию оперного и театрального искусства в регионе, а также об обучении молодых певцов, артистов театра и балета.

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Глава государства подчеркнул важность подготовки подрастающих талантов, а также обновления репертуара театра зарубежными и национальными постановками.

Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний огромный вклад Майры Мухамедкызы в развитие культуры Казахстана и пожелал оперной певице творческих успехов.


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