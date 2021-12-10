Касым-Жомарт Токаев принял зампредседателя Партии справедливости и развития Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял недавно избранного председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поблагодарив Главу государства за возможность встречи, Бинали Йылдырым поздравил Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с 30-летием Независимости страны. В целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства Бинали Йылдырым от имени Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана пригласил Главу нашего государства посетить Анкару с официальным визитом в следующем году.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства, вопросы политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил активизацию политического диалога на высоком уровне, а также динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Президент Казахстана, подчеркнув важность решений, принятых по итогам прошедшего в ноябре в Стамбуле исторического саммита организации, поздравил Бинали Йылдырыма с его назначением на пост председателя Совета старейшин данной организации.