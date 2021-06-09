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Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра Романа Скляра

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Июня 2021, 16:36
Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра Романа Скляра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту была представлена информация о системной работе по привлечению инвестиций из Германии, достижению динамичного бизнес-сотрудничества между двумя странами, реализации совместных проектов в важных направлениях для казахстанской экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Функционирует Правительственная рабочая группа, на регулярной основе проводятся встречи для дальнейшей проработки перспективных направлений и проектов.

Глава государства был проинформирован о комплексной работе по развитию машиностроения в Казахстане. В стране действует более 3 тысяч машиностроительных предприятий, на которых занято 119 тысяч сотрудников. В целях динамичного развития отрасли Правительством принимаются меры поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, сохранение объемов и обеспечение дальнейшего роста производства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность проводимой работы и дал ряд конкретных поручений.


Президент Казахстана   Правительство РК   Акорда  
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