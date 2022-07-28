Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал информацию о ходе реализации программы повышения доходов населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ералы Тугжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что в рамках прямых мер программы по итогам 1 полугодия увеличена зарплата 850 тыс. работников бюджетной сферы, 240 тыс. представителей производственного персонала квазигоссектора, 1,2 млн сотрудников бизнес-структур.

Президент был проинформирован о том, что Правительство выполняет все социальные обязательства. Совместно с местными исполнительными органами принят комплекс мер социальной интегрированности в экономику граждан, не имеющих доходов. Для них создаются рабочие места, обеспечиваются возможности для повышения квалификации, приобретения новых навыков.

По словам заместителя Премьер-Министра, в рамках реализации инвестиционных проектов до 2025 года планируется создание более 2 млн новых рабочих мест, из них в 2022 году – 444 тыс. По состоянию на 1 июля создано 249 тыс. рабочих мест, или 56% от годового плана.

Совместно с акиматами сформирован пул инвестиционных проектов до 2025 года в отраслях обрабатывающей промышленности, нефтегазохимии, аграрного сектора. Перечень включает в себя порядка 847 проектов с созданием более 266 тыс. рабочих мест.

Также было доложено о продлении продолжительности стажировок и росте заработных плат по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место», увеличении размеров грантов на реализацию новых бизнес-идей молодежи. Создаются возможности для получения стабильных доходов лицам из социально уязвимых слоев населения, разработан механизм по содействию занятости женщин.

По итогам встречи Глава государства отметил важность повышения доходов населения, что напрямую зависит от достижения целей, предусмотренных в национальных проектах. Правительству поручено держать данный вопрос на особом контроле. Президент считает, что обеспечение роста доходов граждан должно стать приоритетом в работе всех центральных и местных исполнительных органов.





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