Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет о текущей эпидемиологической ситуации, решении социальных вопросов и об итогах работы Земельной комиссии.

Ералы Тугжанов доложил Президенту о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Так, с 1 мая прирост заболеваемости COVID-19 снизился с 0,9 % до 0,49 %, загруженность коек уменьшилась c 41 % до 34 %.

Также была представлена информация о поставке 2,3 млн доз вакцин против COVID-19. Вместе с тем до конца мая текущего года планируется дополнительная поставка вакцин в объеме 2 млн доз. Объем производства отечественной вакцины «QazVac» с июля будет увеличен до 500 тысяч доз.

Заместитель Премьер-Министра проинформировал Касым-Жомарта Токаева о внедрении проекта «Ashyq». Сегодня 1,5 млн казахстанцев являются активными пользователями приложения, а в проекте участвуют около 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Внедрение проекта позволило обеспечить бесперебойную работу предпринимателей, а также выявить более 2,5 тысячи положительных лиц с COVID-19 и 2 тысячи контактных, нарушающих карантинный режим. Президент дал положительную оценку данному направлению работы.

Кроме того, Ералы Тугжанов рассказал Главе государства о мерах по развитию фармацевтической промышленности, науки, разработке Концепции здорового образа жизни, Социального кодекса и мерах по профилактике безработицы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев давал поручение Правительству по урегулированию ситуации в селах Багыс и Хиябон Туркестанской области. Во исполнение поручений данным населенным пунктам был придан официальный статус, утверждены их границы, завершена инвентаризация земельных участков и имущества. В июле 6 сел региона будут обеспечены природным газом, а в следующем году в селе Багыс будет построена школа на 300 мест.

Президенту был представлен отчет об итогах работы Земельной комиссии, в рамках которой был рассмотрен 121 вопрос. На сегодня соответствующий законопроект с поправками находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, касающихся сфер науки и образования, здравоохранения, культуры, а также социальной защиты.