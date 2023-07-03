Касым-Жомарт Токаев принял Юрия Пя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления корпоративного фонда University Medical Center Юрия Пя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено о результатах деятельности и дальнейших планах корпоративного фонда University Medical Center.

Главу государства проинформировали о ходе трансформации UMC путем создания на его базе первого Интегрированного академического медицинского центра, основной целью которого является улучшение качества медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики.

Юрий Пя рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализуемых фондом мерах по подготовке врачей новой формации и поделился своим видением перспектив совершенствования медицинского образования в стране.

В ходе встречи также были обсуждены проблемные вопросы отечественной системы здравоохранения, включая эффективность использования имеющейся инфраструктуры и меры по повышению качества оказания медицинской помощи в Казахстане.