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    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

    2 Сентября 2022, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства чрезвычайными и полномочными послами 5 государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Верительные грамоты вручили послы Ливии – Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта – Омар Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии – Роберт Кирнаг, Алжира – Камал Фениш, Кении – Бенсон Генри Оума Огуту.


    Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии и выразил уверенность, что они внесут вклад в развитие двусторонних отношений с нашей страной.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на развитие дружественных и взаимовыгодных отношений.

    В завершение Президент отметил наличие возможностей для реализации совместных проектов в различных направлениях и заявил о поддержке со стороны казахстанского правительства в выполнении их обязательств в нашей стране.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Видео Политика Токаев Касым-Жомарт
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