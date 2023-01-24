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Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

24 Января 2023, 16:37
Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Главе государства чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Верительные грамоты вручили посол Королевства Швеция Ева Ульрика Пулано, посол Грузии Николоз Лалиашвили, посол Республики Союз Мьянма Лвин У и посол Республики Кипр Кипрос Йоргаллис.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

Фото: .akorda.kz
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