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Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
10 Декабря 2019 17:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе торжественной церемонии во дворце «Акорда» верительные грамоты Главе государства вручили послы Австралии – Грейм Михан, Кипра – Андреас Зинонос, Конго – Давид Мадука, Мьянмы – Ко Ко Шейн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Обращаясь с краткой речью к иностранным дипломатам, Президент Казахстана поздравил их с официальным вступлением в должность и выразил готовность к дальнейшему развитию дружеских отношений с их странами. Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов в их благородной миссии и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств и правительств.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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