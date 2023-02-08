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    Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по защите прав предпринимателей

    8 Февраля 2023, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию бизнес-омбудсмена о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке и защите интересов отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Рустам Журсунов сообщил Президенту, что за 2022 год поступило 4408 обращений, из которых 1530 (34%) разрешены положительно и по 1030 (23%) даны разъяснения. В прошлом году бизнес-омбудсменом проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.

    Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.

    Президенту также были представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

    Глава государства принял отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей и дал ему ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана
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