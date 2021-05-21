Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференцсвязи. В ходе мероприятия выступили Почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также главы государств-наблюдателей при ЕАЭС Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении Глава государства отметил, что пандемия и принятые меры по борьбе с ней прервали процесс глобализации и изменили структуру мирохозяйственного уклада. В этих условиях необходимо найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как преодолеть последствия кризиса и выйти на путь восстановления и развития экономики.

– Мы начали реализацию первого стратегического документа в истории нашего Союза. Стратегия определила приоритеты интеграции и взаимодействия практически во всех отраслях экономики и международного сотрудничества на среднесрочную перспективу. Поэтому важно обеспечить качественную и оперативную реализацию Стратегии развития Союза, – отметил Президент Казахстана.

Обращаясь к участникам саммита, Касым-Жомарт Токаев заявил, что на пути к посткризисному восстановлению необходимо системно решить «наболевшую» проблему барьеров во взаимной торговле, количество которых в период локдаунов значительно возросло.

– Данные ограничения наносят ущерб развитию торгово-экономических отношений, ограничивают потенциал роста и развития. Казахстан, уверен, как и остальные страны – члены Союза, выступает за создание равных и недискриминационных условий для всех участников рынка. Борьба Комиссии с барьерами носит непрекращающийся характер, но особо эффективной ее не назовешь. Это борьба с последствиями решений, принятых на национальном уровне, – подчеркнул Президент Казахстана.

Согласно данным ООН, которые были приведены в выступлении, по итогам 2020 года мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние три года. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрастет более чем на 35 %.

– Каждая из наших стран обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров. Вместе с тем ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия. Конечно, в отдельных, исключительных случаях их временное применение оправданно. В то же время считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего Союза, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил усилить взаимодействие аграрных научных учреждений, активизировать меры по наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран.

Казахстан, по его словам, готов со странами Союза развивать приграничную инфраструктуру аналогично проекту Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», к практической реализации которой приступил совместно с Узбекистаном. Большое значение приобретает также создание системы торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках Союза. Такая система позволит обеспечить продовольственную безопасность стран, поддержит потенциал агропромышленного сектора, снизит издержки и, соответственно, цены на ключевые продукты.

– Евразийским странам предстоит полностью реализовать свой транзитный потенциал. Вновь предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий. В частности, завершить реконструкцию автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» на всей территории Евразийского экономического союза, – указал на важность проекта Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что ЕАЭС станет мощным и действенным фактором посткризисного восстановления экономик наших стран. Казахстан будет продолжать прилагать все усилия для превращения Союза в эффективную, авторитетную организацию экономической интеграции.

В заключение Президент Казахстана поблагодарил участников за содержательные и конструктивные выступления.