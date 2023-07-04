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    Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС

    4 Июля 2023, 13:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Прежде всего выражаю благодарность Премьер-министру, уважаемому Нарендре Моди, за успешное председательство Республики Индия в Шанхайской организации сотрудничества. Ваша страна внесла значительный вклад в последовательное развитие и укрепление международного авторитета нашей Организации.

    Уверен, сегодняшний саммит придаст новый импульс глобальному многостороннему диалогу, основанному на принципах открытости, взаимного доверия и равноправия. Поступательное расширение ШОС свидетельствует о неуклонно растущей роли и все большей привлекательности нашего многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте позвольте поздравить нашего коллегу, Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, с обретением его страной полноправного статуса государства – члена ШОС. Близится к завершению и процесс вступления Республики Беларусь в нашу Организацию.

    Пользуясь случаем, хотел бы поздравить нашего коллегу, Президента Александра Григорьевича Лукашенко, с прошедшим вчера Днем Независимости Беларуси. Я желаю братскому белорусскому народу благополучия и процветания. Через несколько дней в Республике Узбекистан состоятся президентские выборы. Желаю уважаемому Президенту Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успешного проведения этого важного события», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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