Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Прежде всего выражаю благодарность Премьер-министру, уважаемому Нарендре Моди, за успешное председательство Республики Индия в Шанхайской организации сотрудничества. Ваша страна внесла значительный вклад в последовательное развитие и укрепление международного авторитета нашей Организации.

Уверен, сегодняшний саммит придаст новый импульс глобальному многостороннему диалогу, основанному на принципах открытости, взаимного доверия и равноправия. Поступательное расширение ШОС свидетельствует о неуклонно растущей роли и все большей привлекательности нашего многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте позвольте поздравить нашего коллегу, Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, с обретением его страной полноправного статуса государства – члена ШОС. Близится к завершению и процесс вступления Республики Беларусь в нашу Организацию.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить нашего коллегу, Президента Александра Григорьевича Лукашенко, с прошедшим вчера Днем Независимости Беларуси. Я желаю братскому белорусскому народу благополучия и процветания. Через несколько дней в Республике Узбекистан состоятся президентские выборы. Желаю уважаемому Президенту Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успешного проведения этого важного события», - сказал Касым-Жомарт Токаев.