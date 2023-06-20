Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компании Германии инвестировали почти 6 млрд долларов в нашу экономику. Примечательно, что около 90% этих инвестиций приходится на несырьевой сектор. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе казахстанско-германского бизнес-форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Несмотря на геополитические и экономические потрясения, в прошлом году объем нашей двусторонней торговли вырос на 25% и достиг 2,8 млрд долларов США. На сегодняшний день компании Германии инвестировали почти 6 млрд долларов в нашу экономику. Примечательно, что около 90% этих инвестиций приходится на несырьевой сектор. В нашей стране насчитывается более 1000 активно действующих компаний с немецким капиталом. Многие из них являются всемирно известными брендами, другие – семейными предприятиями среднего размера. Казахстан тепло приветствует все немецкие компании, большие или малые. Мы ценим немецкий подход к бизнесу, основанный на решительности, точности и ответственности. Эти качества имеют ключевое значение для успеха в бизнесе», – отметил Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан готов быть надежным партнером в освоении природных ресурсов, в чем нуждается немецкая и, в более широком смысле, европейская промышленность.

«Сегодня утром во время моей встречи с господином Штайнмайером (мы договорились укреплять наше сотрудничество в совместной разведке и разработке природных ресурсов. Это включает придание реального содержания межправительственному Соглашению о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах», - отметил Президент РК.

Напомним, Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с государственным визитом в Казахстане. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке дня. Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили перед представителями средств массовой информации.

Президенты Казахстан и Германии приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов.