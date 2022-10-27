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    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане

    27 Октября 2022, 22:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Европейского Совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.

    Высокие гости ознакомились с выставкой «Ықылым мұрасы», где была представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.

    Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса «Манас» и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.

    Кроме того, кыргызские артисты представили театрализованную композицию о казахской-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.

    Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом. Также в резиденции «Акорда» Президенту Казахстана и Президенту Европейского Совета презентовали проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода в Мангистауской области. В рамках официального визита Шарля Мишеля в Казахстан было подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода.

    После проведения брифинга для СМИ было опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Европейского Совета.

    Также сегодня Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, прибывшими на встречу глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета. После встречи они сделали совместное заявление для прессы.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Астана Культура Кыргызстан Токаев Касым-Жомарт
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