Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Европейского Совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.

Высокие гости ознакомились с выставкой «Ықылым мұрасы», где была представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.

Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса «Манас» и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.

Кроме того, кыргызские артисты представили театрализованную композицию о казахской-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом. Также в резиденции «Акорда» Президенту Казахстана и Президенту Европейского Совета презентовали проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода в Мангистауской области. В рамках официального визита Шарля Мишеля в Казахстан было подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода.

После проведения брифинга для СМИ было опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Европейского Совета.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, прибывшими на встречу глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета. После встречи они сделали совместное заявление для прессы.

Фото: t.me/bort_01











