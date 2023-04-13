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    Касым-Жомарт Токаев  принял теннисистку Елену Рыбакину

    13 Апреля 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.

    Глава государства отметил, что успехи представителей казахстанского тенниса способствуют популяризации данного вида спорта среди подрастающего поколения.

    В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила Президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Она заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях.

    Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на сегодняшний день теннисом в стране занимаются более 30 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – дети до 10 лет. В целях массового охвата людей данным видом спорта в 17 регионах страны построены корты, успешно реализуются проекты Baby tennis, «Теннис до 10».

    Напомним, с 14 по 15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг. Женская сборная Казахстана по теннису сыграет против команды Польши. Победитель данной встречи получит путевку на чемпионат мира.

    Глава государства подчеркнул, что проведение мероприятий международного уровня служит импульсом для повышения уровня развития тенниса в нашей стране. Он также пожелал успехов отечественным теннисистам, завоевавшим лицензию на летние Олимпийские игры в Париже.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Спорт Рыбакина Елена
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