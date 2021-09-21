Касым-Жомарт Токаев принял Серика Жумангарина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина. Глава государства заслушал отчет о работе Агентства по стабилизации цен на рынках жилья, стройматериалов, социально значимых продуктов питания, ГСМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В результате принятых мер антимонопольного реагирования на данных рынках цены на первичное жилье у крупных застройщиков в июне-августе снизились в среднем на 7-20%, тренд повышения стоимости на отечественные стройматериалы уменьшился с 10,9% в апреле до 3,2% в августе, на бензин – с 8,4% в апреле до 0,2% в мае и сохраняется до сих пор. Еженедельная динамика роста цен на социально значимые продукты питания снизилась с 0,6% в апреле до 0,1% на 14 сентября.

Президент был проинформирован о ходе торгов коммунально-бытовым углем на товарных биржах, где региональные операторы приобретают топливо малыми партиями напрямую у разрезов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о проводимой Агентством работе по дерегулированию цен на лекарственные средства, созданию условий для развития конкуренции на рынке мобильной связи путем вывода радиочастот на аукцион, обеспечению доступа независимых поставщиков к услугам наземного обслуживания в аэропортах с пассажирооборотом свыше 2 млн человек, мерах антимонопольного контроля на рынках фармацевтики, строительства дорог, медицинской сферы.

Серик Жумангарин также представил информацию о деятельности Агентства по устранению ограничений развития конкуренции на площадках cоветов по барьерам, законопроекте по вопросам конкуренции, разработке Концепции развития конкуренции, последних тенденциях развития конкуренции в странах-участницах ОЭСР.

По итогам встречи Глава государства поручил держать на контроле цены на социально значимые продукты и товары.



