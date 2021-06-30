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Касым-Жомарт Токаев принял руководителей ряда швейцарских компаний

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Июня 2021, 19:50
Касым-Жомарт Токаев принял руководителей ряда швейцарских компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По завершении встречи с делегацией деловых кругов Швейцарии Глава государства провел отдельные встречи с руководителями ряда компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время беседы с председателем совета директоров Stadler Rail AG Петером Шпулером были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта, а также вопросы, связанные с проведением очередного заседания казахстанско-швейцарского делового совета.

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Генеральный директор Glencore International AG Айван Глазенберг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о планах компании по дальнейшему развитию ТОО «Казцинк», в том числе о строительстве завода по переработке полиметаллических руд на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

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Президент акцентировал внимание на важности внедрения передовых технологий с целью улучшения экологической обстановки в Восточно-Казахстанской области.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Айвана Глазенберга, в скором времени покидающего свой пост, за вклад в развитие горнодобывающей отрасли Казахстана и пожелал успехов присутствовавшему на встрече Гэри Нэйглу, который возглавит компанию вместо него.

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Возможности осуществления совместных проектов, в том числе по созданию научно-исследовательской лаборатории по исследованию различных заболеваний, включая COVID-19, были затронуты на встрече Президента с председателем правления фармацевтической компании F.Hoffmann-La Roche AG Кристофом Францем.

Напомним, ранее Глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Швейцарии.


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