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    Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова

    13 Декабря 2022, 14:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 миллионов долларов. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

    Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента Казахстана. Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроения. По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарань, выпущена первая продукция.

    Завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 миллионов долларов.

    Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

    Ранее в октябре этого года Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область ознакомился с деятельностью заводов KamaTyresKZ по выпуску автомобильных шин и Silk Road Electronics по производству бытовой техники.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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